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17:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Волжанка продала квартиру вместе с родной бабушкой

Получив материнский капитал после рождения второго ребенка, волжанка решила его обналичить. Для этого придумала мошенническую схему: она уговорила свою бабушку продать ей дом. Старушка поддалась уговорам и подписала документы о купле-продаже.

С этими бумагами волжанка получила в Пенсионном фонде положенные по закону деньги. Но этой суммы ей оказалось мало. Тогда она решила продать еще и квартиру, в которой жила бабуля. Причем умудрилась продать жилье вместе со старушкой.

Волжский суд признал женщину виновной в мошенничестве по нескольким статьям. Но ввиду того, что на иждивении у нее находятся двое малолетних детей, я также ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств и явки с повинной, суд вынес мягкий приговор. Волжанке дали всего 2 года и 1 месяц колонии общего режима. Также с нее в пользу ее бабушки были взысканы 1,5 миллиона рублей, в пользу Пенсионного Фонда — 429 000 рублей.

Но гособвинитель не согласился с вердиктом суда и подал апелляцию. Однако приговор оставили без изменений.

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