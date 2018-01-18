Волжанка продала квартиру вместе с родной бабушкой

С этими бумагами волжанка получила в Пенсионном фонде положенные по закону деньги. Но этой суммы ей оказалось мало. Тогда она решила продать еще и квартиру, в которой жила бабуля. Причем умудрилась продать жилье вместе со старушкой.

Волжский суд признал женщину виновной в мошенничестве по нескольким статьям. Но ввиду того, что на иждивении у нее находятся двое малолетних детей, я также ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств и явки с повинной, суд вынес мягкий приговор. Волжанке дали всего 2 года и 1 месяц колонии общего режима. Также с нее в пользу ее бабушки были взысканы 1,5 миллиона рублей, в пользу Пенсионного Фонда — 429 000 рублей.