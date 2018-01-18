Бобруйчанин найден мертвым на свалке в Израиле
По одной из версий, мужчина отмечал день рождения у своего знакомого, который его застрелил и выбросил в мусорный бак.
По одной из версий, мужчина отмечал день рождения у своего знакомого, который его застрелил и выбросил в мусорный бак.
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Тело бобруйчанина с пулевыми ранениями было найдено на свалке «Хирия» на
Убитому белорусу Артему Вавилову было 37 лет. Как стало известно изданию, он родился и вырос в Бобруйске, здесь окончил еврейскую школу. Затем проходил службу в бригаде «Нахаль» в
Тело Вавилова, пролежавшее на свалке долгое время, нашли в начале января. Уже задержан подозреваемый в убийстве — 53-летний житель
Предполагается, в день смерти Вавилов отмечал у него день рождения на крыше дома. Ночью подозреваемый убил гостя, а затем выбросил его тело в мусорный бак.
Телеканал сообщает, что местная полиция располагает записью с видеокамер наружного наблюдения, на которой видно, как Рон Нахум тащит тело Вавилова к мусорным бакам. Сам подозреваемый отрицает свою причастность к произошедшему и знакомство с Вавиловым.
Убийство бобруйчанина стало громким событием для Израиля, которое широко освещалось в местных СМИ. Издания приводили разные версии случившегося. По одной из них, погибший был репатриантом из Беларуси, и его застрелили, по другой — Вавилов был убит ножом, а в Израиль он репатриировался в 1998 году из Молдовы.
Ранее по этому делу задерживался работник свалки, у которого был найден телефон погибшего. На допросе он признался, что сотовый нашел среди мусора и решил его себе присвоить.