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17:35 (мск), источник: Sputnik.by

Бобруйчанин найден мертвым на свалке в Израиле

По одной из версий, мужчина отмечал день рождения у своего знакомого, который его застрелил и выбросил в мусорный бак.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Тело бобруйчанина с пулевыми ранениями было найдено на свалке «Хирия» на юго-востоке Тель-Авива, сообщает израильский телеканал 9 TV.

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Убитому белорусу Артему Вавилову было 37 лет. Как стало известно изданию, он родился и вырос в Бобруйске, здесь окончил еврейскую школу. Затем проходил службу в бригаде «Нахаль» в Тель-Араде, а в последние годы жил в Рамат-Гане и работал в мясной лавке.

Тело Вавилова, пролежавшее на свалке долгое время, нашли в начале января. Уже задержан подозреваемый в убийстве — 53-летний житель Рамат-Гана Рон Нахум.

Предполагается, в день смерти Вавилов отмечал у него день рождения на крыше дома. Ночью подозреваемый убил гостя, а затем выбросил его тело в мусорный бак.

Телеканал сообщает, что местная полиция располагает записью с видеокамер наружного наблюдения, на которой видно, как Рон Нахум тащит тело Вавилова к мусорным бакам. Сам подозреваемый отрицает свою причастность к произошедшему и знакомство с Вавиловым.

Убийство бобруйчанина стало громким событием для Израиля, которое широко освещалось в местных СМИ. Издания приводили разные версии случившегося. По одной из них, погибший был репатриантом из Беларуси, и его застрелили, по другой — Вавилов был убит ножом, а в Израиль он репатриировался в 1998 году из Молдовы.

Ранее по этому делу задерживался работник свалки, у которого был найден телефон погибшего. На допросе он признался, что сотовый нашел среди мусора и решил его себе присвоить.

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