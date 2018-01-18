Оперативная медицинская группа вылетела в Казахстан
В Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан образована оперативная медицинская группа для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Она уже вылетела в Республику Казахстан, сообщила
В Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан образована оперативная медицинская группа для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Она уже вылетела в Республику Казахстан, сообщила
В состав медицинской группы, которую возглавил директор Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Асилбек Худаяров, вошли квалифицированные специалисты: камбустиолог,
В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи выделены резервные места для оказания пострадавшим высококвалифицированной помощи.
Напомним, что 18 января 2018 года в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана произошло возгорание автобуса, в результате которого погибли 52 и пострадали 5 человек.
По предварительным данным большую часть пассажиров составляли граждане Узбекистана.