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18:34 (мск), источник: Uzdaily.uz

Оперативная медицинская группа вылетела в Казахстан

В Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан образована оперативная медицинская группа для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Она уже вылетела в Республику Казахстан, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Uzdaily.uz

В состав медицинской группы, которую возглавил директор Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Асилбек Худаяров, вошли квалифицированные специалисты: камбустиолог, анестезиолог-реаниматолог, суд-мед эксперт и психолог. Группа располагает необходимыми средствами, лекарственными препаратами.

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В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи выделены резервные места для оказания пострадавшим высококвалифицированной помощи.

Напомним, что 18 января 2018 года в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана произошло возгорание автобуса, в результате которого погибли 52 и пострадали 5 человек.

По предварительным данным большую часть пассажиров составляли граждане Узбекистана.

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