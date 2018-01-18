Борт МЧС с членами Правительственной комиссии вылетел в Казахстан

18 января борт МЧС с членами специальной Правительственной комиссии, созданной по поручению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, вылетел из г. Ташкента в г. Актюбинск (Казахстан), где произошло возгорание автобуса, в результате которого погибли 52 и пострадали 5 человек.

По предварительным данным большую часть пассажиров составляли граждане Узбекистана.

В состав группы, вылетевшей в Актюбинскую область, вошли представители министерства иностранных дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства внутренних дел, министерства здравоохранения и других ведомств.

Как сообщалось, на Правительственную комиссию возложена задача по установлению совместно с представителями Казахстана причин чрезвычайного происшествия, принятию мер по установлению личностей граждан Узбекистана.