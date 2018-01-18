Мошенничество более чем на 7 млн рублей раскрыли в Ростове-на-Дону
Мошенничество на сумму более 7 млн рублей раскрыли правоохранители в
Мошенничество на сумму более 7 млн рублей раскрыли правоохранители в
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается руководитель ювелирного завода.
Как выяснили полицейские, подозреваемый заключил с одной из компаний договор на изготовление партии ювелирных изделий, получил от заказчика на эти цели около 3 кг аффинированного золота.
Однако впоследствии компания заказанные изделия так и не получила.
В настоящее время на директора ювелирного завода завели уголовное дело по ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.