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17:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мошенничество более чем на 7 млн рублей раскрыли в Ростове-на-Дону

Мошенничество на сумму более 7 млн рублей раскрыли правоохранители в Ростове-на-Дону.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается руководитель ювелирного завода.

Как выяснили полицейские, подозреваемый заключил с одной из компаний договор на изготовление партии ювелирных изделий, получил от заказчика на эти цели около 3 кг аффинированного золота.

Однако впоследствии компания заказанные изделия так и не получила.

В настоящее время на директора ювелирного завода завели уголовное дело по ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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