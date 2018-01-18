В Калининграде полиция ищет пострадавших от действий грабителя
В Калининграде полицейские разыскивают граждан, которые могли пострадать от действий задержанного злоумышленника. Об этом сообщает
В Калининграде полицейские разыскивают граждан, которые могли пострадать от действий задержанного злоумышленника. Об этом сообщает
В среду, 17 января, задержанный познакомился с мужчиной, гулявшим с собакой. Новые знакомые распили алкоголь, после чего собаковладелец отправился домой. Злоумышленник пошёл за ним и в подъезде, угрожая электрошокером, отнял телефон. Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, грабитель проверяется на причастность к другим преступлениям.
Сейчас полиция ищет тех, кто мог пострадать от других нападений со стороны задержанного. Тех, кто узнал злоумышленника на фотографии, просят незамедлительно позвонить по телефонам: