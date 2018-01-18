Из-за снегопада на белорусских дорогах за день погибло шесть человек

— Если сравнивать с другими, не снежными днями, то в среднем за сутки происходит от 250 до 300 ДТП. За 17 января произошло 563 аварии, то есть практически в два раза больше, чем обычно, — рассказали в пресс-службе ГАИ МВД.

— Причем это только те аварии, где не было пострадавших. В 18 дорожных происшествиях пострадали люди: 6 человек погибли, 20 получили травмы. Для сравнения: перед новогодними праздниками в день было 13 — 14 дорожных происшествий, в которых пострадали люди.

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Одна из смертельных аварий произошла в Слонимском районе. Днем 17 января на дороге Берестовица — Барановичи 35-летний водитель «Хёндай Солярис» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Два пассажира «Хёндай Солярис» 61 и 42 лет погибли, а водитель и пассажир, который был на переднем сидении, получили травмы и попали в больницу.

А в Каменецком районе 65-летний водитель «Тойота Камри» после завершения маневра обгона не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина погиб. Известно, что он был пристегнут, на автомобиле были зимние шины.

В Минске количество аварий в этот день возросло в два раза: зафиксировано 197 ДТП — к счастью, среди них не было ни одного смертельного.

В ГАИ водителям рекомендуют перестраиваться на зимний стиль вождения, избегать резких маневров и торможений. Прогнозировать дорожную ситуацию, выбирать безопасную скорость, увеличивать дистанцию и боковой интервал.

Предельно внимательными стоит быть и пешеходам, особенно на переходах: возле зебр дорога полируется автомобилями и становится еще более скользкой. Пешеходы должны это учитывать и не начинать переходить даже на зеленый свет, пока все автомобили не остановились.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

17 января около 14 часов под Речицей водитель «Шкоды» вылетел на встречку и врезался в тягач МАЗ предприятия «Белоруснефть». Легковушка превратилась в груду металла, ехавшие в ней гомельчане: 48-летний водитель и два его пассажира — 49-летний мужчина и 52-летняя женщина, погибли на месте ДТП.