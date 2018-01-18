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17:36 (мск), источник: РИА Новости

В Казани проверяют информацию о нападении стаи собак на детей

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после сообщений СМИ о нападении стаи собак на четверых мальчиков в Казани, сообщает пресс-служба СУСК России по Татарстану.

Источник: РИА Новости

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в Вахитовском районе города Казани стая бродячих собак напала на четверых мальчиков. По данному факту… проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате нападения собак двое детей 9 и 12 лет были доставлены в больницу. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям чиновников Казани, ответственных за отлов безнадзорных животных.

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 В Казани проверяют информацию о нападении стаи собак на детей
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