В Казани проверяют информацию о нападении стаи собак на детей

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в Вахитовском районе города Казани стая бродячих собак напала на четверых мальчиков. По данному факту… проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате нападения собак двое детей 9 и 12 лет были доставлены в больницу. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям чиновников Казани, ответственных за отлов безнадзорных животных.