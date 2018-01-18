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17:20 (мск), источник: РИА Крым

Рецидив по-севастопольски: двоих мужчин осудили за 22 преступления

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе осудили двоих мужчин, совершивших 22 преступления. Подсудимым назначены длительные сроки лишения свободы в колониях строгого и особого режимов, сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, один из подсудимых в течение полугода совершил 18 преступлений и завладел имуществом на общую сумму свыше 434 тыс рублей. Он воровал все, что попадало в поле его зрения.

«Из квартир, магазинов, подъездов жилых домов, с парковок и городских пляжей он уносил все, что попадалось под руку: деньги, технику, одежду, продукты питания, духи, велосипеды, автомобильные колеса, а из инфекционной больницы украл детскую коляску. Кражи не были спонтанными — для проникновения в помещения подсудимый пользовался инструментами: гаечными ключами, ножницами по металлу и другими», — рассказали в пресс-службе суда.

«Апогеем» преступной деятельности стало разбойное нападение на шедшего по улице пенсионера: подсудимый набросился на него сзади, повалил на бетон, нанеся травмы. Пенсионер получил сложный перелом, вследствие чего утратил трудоспособность. В качестве «трофея» злоумышленник забрал документы пострадавшего пенсионера, недорогой мобильный телефон и 1,2 тыс рублей.

Кроме того, в паре со вторым подсудимым он совершил грабеж, забрав из кассы магазина 8 тыс рублей прямо на глазах у продавца.

«Суд изучил и самостоятельную деятельность второго подсудимого, который был более разборчив — совершил две кражи из жилых помещений на общую сумму 525 тыс рублей, завладев техникой, шубами, ювелирными изделиями», — сообщили в пресс-службе Севастопольского суда.

Суд признал подсудимых виновными в перечисленных преступлениях. Отягчающим обстоятельством стал рецидив — оба мужчины уже имели за плечами судимости за совершение тяжких преступлений. С учетом неотбытого наказания Севастопольский городской суд окончательно назначил первому подсудимому 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второму — 4 года в колонии особого режима.

Гражданские иски потерпевших также удовлетворены. Имущество, которое преступники не успели сбыть, в том числе документы пенсионера, возвращены законным владельцам.

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