Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Полина Гагарина показала подросшего сына
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Сестра Бузовой и жена Тарасова выглядят как двойняшки (фото)
Хаос в Германии и НидерландахШтормовой ветер срывает крыши домов и сбивает людей с ног
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
“Унижаться не будем”: бойцы ВСУ требуют обещанной награды
Экс-премьер Украины Ехануров: Я продавал Крым США
Лили-Роуз Депп стала брюнеткой и снялась топлес
Сестра Бузовой и жена Тарасова выглядят как двойняшки (фото)
Муж Шурыгиной устроил драку в эфире Первого канала – СМИ
Вдова Марьянова поведала о жизни после смерти мужа
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
9Умерла вокалистка The Cranberries
18:14 (мск), источник: Кубань 24

Улицу в Краснодаре завалило батонами

На кольце в районе Красных Партизан и Аэродромной из кузова грузовика рассыпался хлеб.

Фотографии в социальные сети выложили очевидцы.

По их словам, у грузовика, который перевозил хлеб, на ходу открылась боковая дверца. В итоге поддоны и «кирпичики» высыпались на проезжую часть. В этот моменты по кольцу двигались и другие автомобили. Водитель грузовика не сразу остановился.

Автомобилистам пришлось объезжать разбросанный по дороге хлеб. Водители двух автомобилей Mercedes остановились и помогли мужчине собрать груз.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Три версии о «летающем лифте» в Новороссийске
Что делать, если в доме холодные трубы
Под Саратовом из-за пожара на нефтепроводе загорелись жилые дома
МИД России: Украина готовится к новой войне
Сирия приготовилась сбивать турецкие истребители
Zasport показала образцы «нейтральной» формы для сборной России
Путин встретил сына сослуживца отца на Пискаревском кладбище
«Работайте, братья»: суд ужесточил приговор убийце полицейского
Штормовой ветер привел к хаосу в Германии и Нидерландах
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ Только одна спортсменка в истории фигурного катания получала за короткую программу больше баллов
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Леди
22 трюка, которые помогут продлить жизнь любимым вещам Рассказываем, как нельзя хранить сумки, как провести ревизию в гардеробе и как погладить рубашку без помощи утюга.
Дети
Полина Гагарина показала подросшего сына Поклонники отметили, что мальчик хорошеет с каждым годом.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь