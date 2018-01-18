Улицу в Краснодаре завалило батонами

По их словам, у грузовика, который перевозил хлеб, на ходу открылась боковая дверца. В итоге поддоны и «кирпичики» высыпались на проезжую часть. В этот моменты по кольцу двигались и другие автомобили. Водитель грузовика не сразу остановился.