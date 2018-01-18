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17:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

Глава села под Воронежем пойдёт под суд за оформление земли на сына и жену

Ущерб от действий бывшего чиновника составил 1 млн рублей.

Под Воронежем будут судить бывшего главу села, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идёт о Ступинском сельском поселении в Рамонском районе, сообщили в СУ СКР по региону в четверг, 18 января.

По версии следствия, в 2008 году глава села дал подчинённым указания подготовить выписки из похозяйственной книги. При внесении в документы недостоверных сведений у сына и супруги появились права на земельные участки в селе. Два участка из муниципальной собственности перешли в руки родных главы. Ущерб от его действий составил почти 1 млн рублей.

В результате в собственность родственников обвиняемого незаконно передано 2 земельных участка, находившихся в собственности муниципального образования, тем самым органу местного самоуправления был причинен имущественный ущерб на общую сумму около 1 миллиона рублей.

— На следствии обвиняемый признал вину в преступлении. Судебная экспертиза подтвердила факт незаконного распоряжения муниципальными землями, протоколы выемок и осмотров, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении указанного преступления. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказал Никита Калмыков заместитель руководителя Рамонского следственного отдела СУ СКР по региону.

Коррупционные дела о выводе земель под Воронежем всё чаще приводят чиновников на скамью подсудимых. Так экс-главу Берёзовского сельского поселения Рамонского района Юрия Кобылкина за взятки приговорили к 9 годам колонии строгого режима и к 2 млн рублей штрафа.

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