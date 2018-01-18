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17:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Лискинском районе неизвестный мужчина расстрелял двух собак

Инцидент произошел ранним утром на рынке поселка Давыдовка.

Неизвестный мужчина в камуфляжной форме расстрелял предположительно из охотничьего ружья двух собак в центре поселка Давыдовка Лискинского района. Хозяйка одного из убитых животных Светлана Ткаченко обратилась в полицию в понедельник, 15 января.

Инцидент произошел около 5:30 субботы, 13 января. Женщина утром пошла на местный рынок за продуктами. Прохожие сообщили ей, что рядом с одним из киосков лежит убитая собака.

— Двухгодовалая Линда была не просто моей питомицей, а членом семьи. Я подобрала ее щенком. Причем эта помесь шарпея и дворняжки была настолько безобидной и дружелюбной, что искренне удивляюсь, как вообще на нее у кого-то рука поднялась, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» Светлана Ткаченко.

Рядом с Линдой лежал еще один убитый пес.

— Его тоже знала вся Давыдовка. Это Джек, питомец одинокой старушки — бабы Вали. Ее положили в больницу 31 декабря, мы его подкармливали, — рассказали местные жители.

По словам самой Валентины Поповой, Джек жил у нее 12 лет.

— Никогда чужака во двор не пропустит. Теперь как я буду одна? — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» Валентина Попова.

Продавец одного из ларьков пояснила, что за несколько минут до выстрелов мужчина купил у нее два пирожка и попросил не греть. По словам участкового уполномоченного Давыдовского отделения полиции Алексея Пискунова, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

— Опрашиваем свидетелей. Расследование значительно усложняет тот факт, что жители сначала захоронили убитых собак. Затем обратились в полицию. Это затрудняет проведение экспертизы. Пока одна из версий — это административное производство по ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах). Санкция предусматривает штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на 3 года с конфискацией оружия и патронов к нему.

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