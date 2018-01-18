Сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед рыбака в Нижнем Новгороде

Согласно информации, 2 января боец ОМОНа управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант Вадим Карпов, прогуливаясь с семьей по набережной реки Оки, услышал крик о помощи. Омоновец спустился к берегу и увидел в воде тонущего мужчину. Карпов снял с себя пальто, лег на лед, ползком добрался до пострадавшего и вытащил его.