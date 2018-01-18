В одном из районов Петербурга поднялся уровень воды в Неве

«В настоящее время зафиксирован подъем воды в Неве в районе проспекта Обуховской обороны по причине того, что в акватории сформировались ледовые зажоры. Комитет по природопользованию информирует, что ледокол “Невская застава” приведен в режим повышенной готовности и перемещен к Смоленской набережной для немедленного реагирования в случае реальной угрозы повышения уровня воды до критической отметки», — сказала собеседница агентства.