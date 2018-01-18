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18:12 (мск), источник: РИА Новости

В одном из районов Петербурга поднялся уровень воды в Неве

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Около проспекта Обуховской обороны в Невском районе Санкт-Петербурга из-за скопления льда зафиксирован подъем уровня воды в Неве, ледокол «Невская застава» приведен в режим повышенной готовности, сообщили РИА Новости в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Источник: РИА Новости

«В настоящее время зафиксирован подъем воды в Неве в районе проспекта Обуховской обороны по причине того, что в акватории сформировались ледовые зажоры. Комитет по природопользованию информирует, что ледокол “Невская застава” приведен в режим повышенной готовности и перемещен к Смоленской набережной для немедленного реагирования в случае реальной угрозы повышения уровня воды до критической отметки», — сказала собеседница агентства.

Как сообщили в ГУМЧС по Санкт-Петербургу, спасатели сейчас находятся в районе станции метро «Пролетарская». Сейчас угрозы подтопления зданий нет, ситуация находится под контролем.

Ранее некоторые СМИ со слов жителей Невского района Петербурга сообщили, что в районе станции метро «Пролетарская» река Нева вышла из берегов.

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