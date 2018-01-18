Мальчик утонул в бассейне в Выксунском г. о. Нижегородской области 18 января
Мальчик утонул в бассейне в Выксунском г. о. Нижегородской области 18 января 2018 года. Об этом сообщила
Мальчик утонул в бассейне в Выксунском г. о. Нижегородской области 18 января 2018 года. Об этом сообщила
Согласно информации, по предварительным данным, днем в бассейне детского оздоровительного лагеря под руководством инструктора занимались 20 подростков. В
На место происшествия прибыли медики скорой помощи. Однако спасти ребенка не удалось, и врачи констатировали смерть 13-летнего мальчика. Предварительно, погибший ребенок не умел плавать. Сейчас следователи проводят доследственную проверку по этому факту: опрашиваются очевидцы, изымается необходимая документация.