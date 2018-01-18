Мальчик утонул в бассейне в Выксунском г. о. Нижегородской области 18 января

Согласно информации, по предварительным данным, днем в бассейне детского оздоровительного лагеря под руководством инструктора занимались 20 подростков. В какой-то момент инструктор обнаружил, что один из мальчиков лежит на дне бассейна. После того, как ребенок был поднят на поверхность, ему проводись реанимационные мероприятия.