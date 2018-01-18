Cгоревший в Казахстане автобус ехал в Самару
Сгоревший в Актюбинской области Казахстана автобус, где погибли 52 человека, направлялся из Шымкента в Самару, сообщили РИА Новости на горячей линии МЧС Узбекистана.
Сгоревший в Актюбинской области Казахстана автобус, где погибли 52 человека, направлялся из Шымкента в Самару, сообщили РИА Новости на горячей линии МЧС Узбекистана.
Утром в четверг на трассе
«Это был рейсовый автобус, он ехал из Шымкента в Самару», — сказал представитель МЧС.
Ранее на горячей линии департамента по ЧС Актюбинской области РИА Новости сообщили, что автобус направлялся в Казань. Позже министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сообщило РИА Новости, что не обладает информацией о маршруте этого автобуса.
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