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18:21 (мск), источник: РИА Новости

Cгоревший в Казахстане автобус ехал в Самару

Сгоревший в Актюбинской области Казахстана автобус, где погибли 52 человека, направлялся из Шымкента в Самару, сообщили РИА Новости на горячей линии МЧС Узбекистана.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

«Это был рейсовый автобус, он ехал из Шымкента в Самару», — сказал представитель МЧС.

Ранее на горячей линии департамента по ЧС Актюбинской области РИА Новости сообщили, что автобус направлялся в Казань. Позже министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сообщило РИА Новости, что не обладает информацией о маршруте этого автобуса.

В пресс-службе министерства по инвестициям и развитию Казахстана уточнили, что данный автобус отсутствует в перечне регулярных маршрутов, лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал, имеется вероятность работы по договору аренды.

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