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18:36 (мск), источник: Интерфакс

Из-за пожара после прорыва нефтепровода под Саратовом загорелись до шести домов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Под Саратовом вечером в четверг прорвало нефтепровод, нефть загорелась, после чего огонь перекинулся на частные дома, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Произошел прорыв нефтепровода в районе села Красноармейское, нефть разлилась, произошло возгорание, огонь перекинулся на поселок, горит до шести домов», — сказал источник. Все жильцы домов эвакуированы, пострадавших нет.

Ранее советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк остановлена из-за выхода нефти и последовавшего пожара.

По его информации, выход нефти произошел рядом с селом Красноармейское (Энгельский район области) на 413-м км нефтепровода.

Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Из-за бросового огня произошло возгорание.
Игорь Демин
пресс-секретарь «Транснефти»

По его словам, в результате загорелось два дома.

Прибывший на место пожарный расчет занимается тушением домов, один из которых уже потушен, проводится эвакуация жителей, добавил пресс-секретарь. «Транснефть» решает вопрос о размещении пострадавших.

Угрозу попадания нефти в Волгу, которая протекает недалеко, в компании считают маловероятной, так как толщина льда в настоящее время составляет 15 см.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пожар нефтепровода под Саратовом потушен: полностью сгорели два дома
Во время загрузки произошла ошибка.
20:12 (мск)© Ньюстюб
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