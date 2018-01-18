Обвинение запросило шесть лет колонии для экс-сотрудника МВД Астафурова

«Сегодня гособвинитель запросила для Астафурова шесть лет колонии общего режима», — сказал агентству адвокат Мезенцев. Такой же срок, по словам адвоката, гособвинитель запросила для директора ФГУП «Промресурс» Владимира Спиридонова.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф секретности.

Уголовное дело в отношении Астафурова и Спиридонова было возбуждено в январе прошлого года. Первый обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, второй — в пособничестве оперативнику и незаконном хранении оружия.

К моменту ареста Астафуров служил в 12 отделе управления «Т» ГУЭБиПК, но до этого работал в управлении «М», которое занималось пресечением экономических преступлений в области металлургии.

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По версии следствия, Астафуров в 2014 году фальсифицировал материалы оперативно-разыскной деятельности в отношении владельца ЧТПЗ Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова, из которых следовало, что последний пытался подкупить директора ФГУП «Промресурс» Владимира Спиридонова за фальсификацию результатов проведенной в 2013 году проверки ЧТПЗ. Шибанов и Комаров были арестованы и содержались под стражей. Однако потом дело прекратили, а их признали потерпевшими уже по делу в отношении оперативника ГУЭБиПК.

Экс-полицейский отрицает вину. В ходе предварительного следствия он называл свое уголовное преследование «заказом» и «местью олигарха Комарова». Кроме того, Астафуров пояснил, что видел Комарова «один раз в жизни», когда «сопровождал следователя», а Шибанова видел в СИЗО, куда прибыл «по поручению того же следователя». Он также отметил, что был привлечен к расследованию дела в отношении Комарова только «спустя восемь дней после обыска и возбуждения в отношении него дела».

Защита Астафурова указывает, что оперативнику вменяется причинение тяжких последствий в виде процессуального задержания подозреваемого, предъявление обвинения и избрание меры пресечения указанным лицом, однако, в полномочия оперативника эти действия не входят, поскольку задерживает и предъявляет обвинение следователь, а санкцию на арест дает суд. Поэтому, считают адвокаты, оперативнику тяжкие последствия в виде указанных процессуальных действий вменено быть не может.