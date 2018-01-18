В результате пожара на нефтепроводе под Саратовом пострадали 10 домов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Десять домов, по уточненным данным, пострадали в селе Красноармейское Саратовской области от пожара, возникшего после аварии на нефтепроводе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«По уточненной информации, пожар повредил десять частных домов. Два из них сгорели полностью», — сказал источник. Также, по его словам, огнем повреждены и два автомобиля.

«Среди населения никто не пострадал. Из домов были эвакуированы 12 человек», — добавил собеседник агентства.

В 15:32 мск четверга около села Красноармейское на магистральном нефтепроводе Куйбышевск — Тихорецк произошел выход нефти, а затем пожар. Прокачка горючего была приостановлена.

По сведениям МЧС, разлилось до 2 тыс. кубометров нефтепродуктов, а площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Загорелись несколько зданий, они потушены. В результате инцидента никто не пострадал.