44 тела извлекли из сгоревшего в Актюбинской области автобуса
Выжившие в своих показаниях называют случившееся несчастным случаем.
Выжившие в своих показаниях называют случившееся несчастным случаем.
В акимате Актюбинской области провели брифинг для журналистов, где сообщили подробности жуткой аварии в Иргизском районе.
Заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, что работу следствия осложняют сильные морозы, но из салона автобуса уже извлекли 44 тела. Другие останки пока не удаётся идентифицировать визуально. В ночь на 19 января тела привезут в морг Актобе и начнут процесс опознания тел.
Салон автобуса выгорел полностью. Работы по исследованию места происшествия планируют завершить к обеду 19 января. Также Ерлан Тургумбаев добавил, что к этому времени уже точно будет ясна причина возгорания.
Он назвал произошедшее несчастным случаем. Это подтверждают в своих показаниях пятеро выживших, которые утверждают, что пожар начался в салоне автобуса. Пошёл вначале едкий дым,
Уттром 18 января в Актюбинской области на автодороге «Самара — Шымкент» сгорел автобус. Погибли 52 человека. Выжили лишь пятеро. Трое уроженцы
Как оказалось, автобус больше двух лет не проходил техосмотр. Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».