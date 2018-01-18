44 тела извлекли из сгоревшего в Актюбинской области автобуса

Источник: Informburo.kz

В акимате Актюбинской области провели брифинг для журналистов, где сообщили подробности жуткой аварии в Иргизском районе.

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Заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, что работу следствия осложняют сильные морозы, но из салона автобуса уже извлекли 44 тела. Другие останки пока не удаётся идентифицировать визуально. В ночь на 19 января тела привезут в морг Актобе и начнут процесс опознания тел.

Салон автобуса выгорел полностью. Работы по исследованию места происшествия планируют завершить к обеду 19 января. Также Ерлан Тургумбаев добавил, что к этому времени уже точно будет ясна причина возгорания.

Он назвал произошедшее несчастным случаем. Это подтверждают в своих показаниях пятеро выживших, которые утверждают, что пожар начался в салоне автобуса. Пошёл вначале едкий дым, из-за чего люди начали задыхаться и не сумели выбраться. А когда открылась дверь, то внутрь попал кислород, и автобус вспыхнул изнутри.