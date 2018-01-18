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18 января, источник: Informburo.kz

44 тела извлекли из сгоревшего в Актюбинской области автобуса

Выжившие в своих показаниях называют случившееся несчастным случаем.

Источник: Informburo.kz

В акимате Актюбинской области провели брифинг для журналистов, где сообщили подробности жуткой аварии в Иргизском районе.

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Заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, что работу следствия осложняют сильные морозы, но из салона автобуса уже извлекли 44 тела. Другие останки пока не удаётся идентифицировать визуально. В ночь на 19 января тела привезут в морг Актобе и начнут процесс опознания тел.

Салон автобуса выгорел полностью. Работы по исследованию места происшествия планируют завершить к обеду 19 января. Также Ерлан Тургумбаев добавил, что к этому времени уже точно будет ясна причина возгорания.

Он назвал произошедшее несчастным случаем. Это подтверждают в своих показаниях пятеро выживших, которые утверждают, что пожар начался в салоне автобуса. Пошёл вначале едкий дым, из-за чего люди начали задыхаться и не сумели выбраться. А когда открылась дверь, то внутрь попал кислород, и автобус вспыхнул изнутри.

Уттром 18 января в Актюбинской области на автодороге «Самара — Шымкент» сгорел автобус. Погибли 52 человека. Выжили лишь пятеро. Трое уроженцы Южно-Казахстанской области, ещё двое — граждане Узбекистана.

Как оказалось, автобус больше двух лет не проходил техосмотр. Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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Опубликован список погибших в автобусе в Актюбинской области
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