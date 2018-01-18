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18 января, источник: Nakanune.ru

В Челябинске пьяного мужчину два часа не могли снять с опоры электропередач

В Челябинске 18 января в 19.30 на опору ЛЭП на улице Мамина забрался молодой человек.

Нарушитель не хотел спускаться, по предварительным данным, он находился в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения, сообщила Накануне.RU начальник отдела по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» Марина Чернова.

«Специалисты немедленно прибыли на место, было сделано все для того, чтобы обезопасить виновника инцидента и тех, кто участвовал в операции по его спасению. Энергетики обесточили линию, задействовав резерв. Специалисты “Челябэнерго”, полиция, МЧС с применением спецтехники в течение нескольких часов пытались снять человека с опоры. В 21.30 нарушителя сняли, его жизни ничто не угрожает. Энергетики совместно с правоохранительными органами сейчас выясняют цель его проникновения на опору линии электропередачи», — добавили в ведомстве.

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