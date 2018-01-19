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04:14 (мск), источник: VLADNEWS

Охранник избил посетителя ночного клуба во Владивостоке

Личность нападавшего устанавливают сотрудники полиции.

В ночное время в больницу за помощью обратился горожанин с телесными повреждениями. Пострадавший сообщил, что во время посещения одного из ночных клубов в центре города его избил охранник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По словам молодого человека, сначала охранник попытался вытолкать его из заведения, а затем на улице напал на него с кулаками.

В результате случившегося врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, а также множественные ушибы и ссадины мягки тканей лица. После оказания необходимой помощи мужчину отправили домой на амбулаторное лечение.

По факту причинения телесных повреждений стражи порядка проводят проверку. Личность нападавшего устанавливается.

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