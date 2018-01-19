В Хабаровском крае не удалось найти пропавшего лесозаготовителя из-за снега

Спасатели обследовали 200 квадратных километров территории в районе 240-го километра трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России провёл в воздухе 4 часа 40 минут. Сотрудники полиции и спасатели десантировались с борта воздушного судна, чтобы более тщательно осмотреть местность. Однако поиски сильно осложнял снежный покров, который сформировался в ходе прохождения циклонов.

Проведённый осмотр лесного массива результатов не дал, пропавшего мужчину или следы его присутствия обнаружить не удалось. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по краю, полицейские решили завершить поиски: они возобновятся, если выявятся новые обстоятельства.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», о том, что мужчина пропал, спасателям сообщили сотрудники отделения полиции Нанайского района. По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения, сотрудник лесозаготовительного предприятия, ориентировочно ещё в период с 17 по 30 декабря ушёл в лес в 80 километрах от трассы Хабаровск — Комсомольск и до сих пор не вернулся.