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03:10 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец ударил стулом судебного пристава и чуть не задушил его

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

Жителю Приморья, который напал на судебного пристава, ударил его стулом и чуть не задушил, вынесли приговор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФССП России по Приморскому краю.

Михайловский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в нападении на должностное лицо.

Инцидент произошел в июле 2017 года в селе Степном, когда судебный пристав приехал по адресу проживания неплательщицы алиментов. Сотруднику необходимо было доставить должницу в отделение, однако помимо женщины в доме находились третьи лица. В ходе разговора неплательщицы с судебным приставов один из присутствующих мужчин начал проявлять агрессию, а позже и вовсе напал на должностное лицо. Он схватил судебного пристава за шею и принялся душить, после нанес удар стулом по ноге работника отдела судебных приставов.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное по ст. 318 УК РФ. Мужчине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

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