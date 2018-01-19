Приморец ударил стулом судебного пристава и чуть не задушил его

Жителю Приморья, который напал на судебного пристава, ударил его стулом и чуть не задушил, вынесли приговор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФССП России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в июле 2017 года в селе Степном, когда судебный пристав приехал по адресу проживания неплательщицы алиментов. Сотруднику необходимо было доставить должницу в отделение, однако помимо женщины в доме находились третьи лица. В ходе разговора неплательщицы с судебным приставов один из присутствующих мужчин начал проявлять агрессию, а позже и вовсе напал на должностное лицо. Он схватил судебного пристава за шею и принялся душить, после нанес удар стулом по ноге работника отдела судебных приставов.