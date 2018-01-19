Медицинский скандал разгорелся между Ванино и Краснодаром

Источник: Комсомольская правда

ОЙ, САЛФЕТКУ ЗАБЫЛИ.

О трагедии, которая случилась еще в прошлом году в Ванинской центральной районной больнице, говорят и за пределами края, за десять тысяч километров отсюда — в Краснодаре. Весной 2017 года 55-летняя жительница поселка Ванино обратилась в медучреждение с жалобами на жуткие боли в области живота. Женщину тогда, по словам ее дочери, немного полечили и выписали, поставив диагноз «Панкреатит». К сожалению, острые боли у пациентки не прекратились. Бригада скорой помощи госпитализировала женщину в больницу по месту жительства, однако живой до медучреждения она так и не добралась — скончалась в машине.

После вскрытия тела выяснилось, что в ее желудочно-кишечном тракте все это время находилась… марлевая салфетка внушительных размеров. Практически полотенце, длиной 60 сантиметров. Стало известно, что именно инородный предмет вызвал в организме женщины гнойные образования. Они стали причиной разложения кишечника — фактически образовавшейся в нем дыры, что привело к перитониту и, впоследствии, к смерти.

ВОЙНА БОЛЬНИЦ.

Следователи Хабаровского края начали разбирательство. После того, как правоохранители завершили проверку, передали все материалы коллегам на Кубань. Сотрудники ведомства установили, что 10 февраля прошлого года погибшей женщине делали операцию в Краснодарской городской клинической больнице. После хирургического вмешательства пациентка вернулась домой в Ванино.

— Согласно выводам патологоанатомического исследования причиной смерти явилось оставление марлевой салфетки в верхних отделах желудочно-кишечного тракта при проведении операции, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В то время как краснодарские следователи продолжают расследование уголовного дела, врачи местной районной больницы считают, что во всем виноваты специалисты из Хабаровского края. Аргумент один — скончалась же в вашей больнице, значит, отвечать вам.

— Ну, я тогда не работал, но, что за новости? Мы тут точно ни при чем. В нашей больнице эту женщину вообще не оперировали. Салфетка по вине наших врачей никак не могла оказаться в животе у пациентки, — рассказал «КП"-Хабаровск» Сергей Маслов, главврач Ванинской районной больницы.

Заместитель главного врача Надежда Лежнина работала и в тот трагический день, но комментарии давать отказалась.

— Я не вправе разглашать информацию о пациентах нашей больницы. Тем более, сейчас ведется следствие, — на этом разговор с Надеждой Константиновной прекратился.

В настоящее время кубанские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».