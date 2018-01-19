Жилой дом загорелся в Приморье
Огнеборцам хватило часа, чтобы ликвидировать возгорание.
Огнеборцам хватило часа, чтобы ликвидировать возгорание.
18 января в 22.48 в
Спустя 2 минуты на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев, которые приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе разведки было установлено, что горит веранда жилого помещения.
В 23.15 пожар был локализован, а в 23.50 — полностью ликвидирован.
Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. С огнем боролись 6 человек личного состава и 2 единицы техники.