Жилой дом загорелся в Приморье

18 января в 22.48 в пожарно-спасательную службу Шкотовского муниципального района поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном в поселке Шкотово на улице Комсомольская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 2 минуты на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев, которые приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе разведки было установлено, что горит веранда жилого помещения.

В 23.15 пожар был локализован, а в 23.50 — полностью ликвидирован.