Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Внучки Федора Бондарчука в одинаковых нарядах растрогали соцсети
Фотосессия американской семьи насмешила весь мир
Яркая поездка: Меган Маркл и принц Гарри впервые посетили Уэльс
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Ехануров: Украина хотела продать Крым американцам в 2008 году
Бесплатный отдых детей в «Артеке» обидел украинку
Яркая поездка: Меган Маркл и принц Гарри впервые посетили Уэльс
Пелагея появилась на публике в блестящем облегающем платье
«Русские слишком умные»: Спецслужбы США о закрытии дипмиссии РФ
Геращенко предложил деоккупацию Крыма и Донбасса
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
8Скончался композитор Владимир Шаинский
03:36 (мск), источник: VLADNEWS

Жилой дом загорелся в Приморье

Огнеборцам хватило часа, чтобы ликвидировать возгорание.

18 января в 22.48 в пожарно-спасательную службу Шкотовского муниципального района поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном в поселке Шкотово на улице Комсомольская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 2 минуты на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев, которые приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе разведки было установлено, что горит веранда жилого помещения.

В 23.15 пожар был локализован, а в 23.50 — полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. С огнем боролись 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Лесного кота выхаживают в Приморском сафари-парке ...
В клубе «Антресоль» во Владивостоке подростки знакомятся кинематографом...
Подросток напал с топором на школьников в Бурятии
Россия не присоединится к Договору о запрете ядерного оружия
За последний год россияне накопили рекордную сумму денег
СМИ: две атомные подлодки проекта «Акула» утилизируют
Из-за пожара на нефтепроводе под Саратовом пострадали 10 домов
Путин поучаствовал в крещенских купаниях на Селигере
СМИ узнали о новой схеме финансового мошенничества
Спорт
Потеряли Джикию, пропустили от Халка Первый матч 2018 года стал для «Спартака» настоящим кошмаром
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Ром, табак и Карибы: что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году
Леди
9 классных комбинаций с ботильонами для любой ситуации Очень красивые, стильные и в то же время коварные ботильоны на плоской подошве или каблуке не будут лишними никогда
Дети
Как выглядит 10-месячная дочка Ирины Шейк и Брэдли Купера Папарацци удалось заснять лицо малышки.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь