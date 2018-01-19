В результате наезда автомобиля в Рио-де-Жанейро пострадали 15 человек
В результате наезда автомобиля на пешеходов на набережной Копакабана в бразильском
В результате наезда автомобиля на пешеходов на набережной Копакабана в бразильском
По предварительной информации, инцидент произошел около 20:30 по местному времени (01:30 мск).
За рулем машины находился 41-летний Антониу Алмейда, которого уже доставили в полицейский участок.
Как передает Globo, до приезда правоохранительных органов на водителя пытались напасть разгневанные свидетели инцидента. Один из них рассказал, что машина мчалась на большой скорости. Вся передняя часть автомобиля разбита.