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04:14 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В результате наезда автомобиля в Рио-де-Жанейро пострадали 15 человек

В результате наезда автомобиля на пешеходов на набережной Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро пострадали 15 человек, сообщает телеканал Globo. Водитель автомобиля, задержанный полицией, утверждает, что у него случился приступ эпилепсии.

По предварительной информации, инцидент произошел около 20:30 по местному времени (01:30 мск).

Среди получивших ранения людей — четверо детей.

За рулем машины находился 41-летний Антониу Алмейда, которого уже доставили в полицейский участок.

Как передает Globo, до приезда правоохранительных органов на водителя пытались напасть разгневанные свидетели инцидента. Один из них рассказал, что машина мчалась на большой скорости. Вся передняя часть автомобиля разбита. Из-за инцидента перекрыты две полосы движения в районе Леме.

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