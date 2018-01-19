В Иркутской области пожар в частном доме унес жизни четырех человек
Причиной пожара было короткое замыкание электропроводки.
Причиной пожара было короткое замыкание электропроводки.
Четыре человека, в том числе трое малолетних детей, погибли при пожаре в селе Конторка Тайшетского района Иркутской области, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По предварительным данным, пожар произошел, когда мать оставила детей одних, уйдя в соседний дом на территории этого домовладения. Дым заметили соседи, они вытащили из горящего дома пятерых детей.
«На пожаре погибли трое несовершеннолетних детей в возрасте
По предварительным данным, причиной пожара было короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («убийство двух или более лиц»).