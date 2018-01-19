В Иркутской области пожар в частном доме унес жизни четырех человек

Четыре человека, в том числе трое малолетних детей, погибли при пожаре в селе Конторка Тайшетского района Иркутской области, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По предварительным данным, пожар произошел, когда мать оставила детей одних, уйдя в соседний дом на территории этого домовладения. Дым заметили соседи, они вытащили из горящего дома пятерых детей.

«На пожаре погибли трое несовершеннолетних детей в возрасте пяти-шести лет и один 18-летний. Пятый ребенок в возрасте полутора лет госпитализирован с отравлением угарным газом», — сообщили в пресс-службе ведомства.