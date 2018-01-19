Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге супермаркета «Фреш 25»

Источник: Восток Медиа

Крупный пожар во Владивостоке, уничтоживший супермаркет и боулинг, по всей видимости, возник из-за поджога. Подозреваемого в преступлении уже задержали, сообщает РИА «Восток-Медиа».

История с крупным пожаром во Владивостоке обрастает неожиданными подробностями. В минувший четверг полицейские задержали подозреваемого в поджоге супермаркета «Фреш 25» на Светланской, 189. Им оказался 59-летний мужчина, который уже дал признательные показания. Мотивы престарелого поджигателя неизвестны. В городском управлении полиции сообщили, что негодяя вычислили по записям камер наблюдения.

Скорее всего, вскоре на поджигателя заведут уголовное дело. Однако для этого нужно, чтобы закончились пожарно-технические экспертизы. Кроме того, до сих пор не завершилась оценка ущерба. В руководстве сети супермаркетов «Фреш 25» сообщили, что процесс завершится в ближайшее время.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что вечером 15 января на Светланской, 189 загорелись супермаркет и боулинг. Оба помещения серьёзно пострадали. По одной из версий, пожар могло спровоцировать несоблюдение техники безопасности. Однако, по всей видимости, за ЧП скрывается более интересная история.