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07:16 (мск), источник: Newtimes.kz

Полиция задержала мужчину, ударившего водителя автобуса в Алматы

По информации из соцсетей, владелец легковушки без водительских прав, создавший на дороге аварийную ситуацию, спровоцировал конфликт и ударил водителя пассажирского автобуса, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Источник: Newtimes.kz

Сотрудники отдела розыска местной полицейской службы ДВД города Алматы установили и задержали водителя легковушки.

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«Данный факт имел место в первую половину дня на территории Алмалинского района Алматы. О нем стало известно из социальных сетей, в полицию до этого никто не обращался. В результате принятых сотрудниками отдела розыска МПС мер, гражданин Абдиназаров, 1985 года рождения, управлявший легковым транспортом, установлен, задержан и привлечен к ответственности. В его действиях усматриваются признаки сразу ряда административных правонарушений. В результате в отношении фигуранта составлены протоколы по статьям «Нарушение знаков и разметок, движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта», «Создание аварийной ситуации», «Управление транспортным средством без документов».

«Установлено, что в мае 2017 года гражданин Абдиназаров судом был лишен права управления транспортным средством сроком на 9 месяцев за совершение дорожно-транспортного происшествия», — сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

В то же время местной полицейской службой УВД Алмалинского района в отношении Абдиназарова собран административный материал за мелкое хулиганство.

«А именно, производство возбуждено по признакам правонарушения, предусмотренного соответствующей статьей. Материалы будут направлены в специализированный межрайонный административный суд по городу Алматы для принятия решения. Отметим, что законодатель за данное противоправное деяние предусматривает наказание в виде штрафа от 10 МРП или административного ареста до 10 суток. К слову, транспортное средство правонарушителя водворено на специализированную штрафную стоянку», — уточнила подполковник Азирбек.

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