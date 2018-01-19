Полиция задержала мужчину, ударившего водителя автобуса в Алматы

Источник: Newtimes.kz

Сотрудники отдела розыска местной полицейской службы ДВД города Алматы установили и задержали водителя легковушки.

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«Данный факт имел место в первую половину дня на территории Алмалинского района Алматы. О нем стало известно из социальных сетей, в полицию до этого никто не обращался. В результате принятых сотрудниками отдела розыска МПС мер, гражданин Абдиназаров, 1985 года рождения, управлявший легковым транспортом, установлен, задержан и привлечен к ответственности. В его действиях усматриваются признаки сразу ряда административных правонарушений. В результате в отношении фигуранта составлены протоколы по статьям «Нарушение знаков и разметок, движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта», «Создание аварийной ситуации», «Управление транспортным средством без документов».

«Установлено, что в мае 2017 года гражданин Абдиназаров судом был лишен права управления транспортным средством сроком на 9 месяцев за совершение дорожно-транспортного происшествия», — сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

В то же время местной полицейской службой УВД Алмалинского района в отношении Абдиназарова собран административный материал за мелкое хулиганство.