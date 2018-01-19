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07:11 (мск), источник: Kazinform

Внедорожник врезался в КамАЗ в Алматы: один человек погиб

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — На Талгарской трассе в Алматы автомобиль марки Range Rover на скорости врезался в КамАЗ. Есть погибшие, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла в районе микрорайон Думан. Внедорожник двигался на восток по трассе и на полном ходу врезался в стоящий на дороге грузовик коммунальных служб. В это время рабочие занимались уборкой снега. От мощного удара при ДТП 29-летний пассажир иномарки скончался на месте, а водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

На место происшествия вызвали пожарных из-за возможности возгорания внедорожника.

Расследованием аварии занимается дорожная полиция.

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