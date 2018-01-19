Внедорожник врезался в КамАЗ в Алматы: один человек погиб
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — На Талгарской трассе в Алматы автомобиль марки Range Rover на скорости врезался в КамАЗ. Есть погибшие, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — На Талгарской трассе в Алматы автомобиль марки Range Rover на скорости врезался в КамАЗ. Есть погибшие, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Авария произошла в районе микрорайон Думан. Внедорожник двигался на восток по трассе и на полном ходу врезался в стоящий на дороге грузовик коммунальных служб. В это время рабочие занимались уборкой снега. От мощного удара при ДТП 29-летний пассажир иномарки скончался на месте, а водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.
На место происшествия вызвали пожарных
Расследованием аварии занимается дорожная полиция.