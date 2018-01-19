Двое подростков с топором ворвались в школу в военном поселке в Улан-Удэ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Двое подростков с топором ворвались утром в пятницу в школу в военном поселке Сосновый бор в Улан-Удэ, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе МВД по Республике Бурятия. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняя детали происшествия.

По имеющейся информации, подростки были вооружены топором, а в результате их действий в одном из классов школы началось возгорание.

Как сообщили в МЧС РФ по Бурятии, к месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России по повышенному номеру вызова. Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 квадратных метров. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован.

Из здания школы были эвакуированы более 500 человек. По предварительным данным, от опасных факторов пожара (отравление угарным газом, термические ожоги) никто не пострадал.

Однако по неофициальной информации есть раненые от нападения злоумышленников, одного из пострадавших, по предварительным данным, доставили в БСМП.

Сейчас на месте происшествия, кроме полиции, работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара проводится проверка, причины возгорания устанавливаются.

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