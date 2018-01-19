Двое подростков с топором ворвались в школу в военном поселке в Улан-Удэ
В результате их действий в одном из классов школы начался пожар.
В результате их действий в одном из классов школы начался пожар.
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Двое подростков с топором ворвались утром в пятницу в школу в военном поселке Сосновый бор в
Как сообщили в МЧС РФ по Бурятии, к месту пожара были направлены
Однако по неофициальной информации есть раненые от нападения злоумышленников, одного из пострадавших, по предварительным данным, доставили в БСМП.
Сейчас на месте происшествия, кроме полиции, работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара проводится проверка, причины возгорания устанавливаются.