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06:53 (мск), источник: VN.ru

Штукатурка обвалилась в школе Новосибирска — у детей шишки

Небольшое ЧП произошло в школе № 160 Новосибирска. Обвалилась штукатурка вместе с пластиковой панелью, обрамлявшая окно. В результате двое детей получили шишки и ссадины.

Медик их осмотрел, показаний для вызова скорой помощи не было.

Информация об обвалившемся потолке в школе № 160 появилась вечером 18 января в паблике «Инцидент-Новосибирск».

На фото видно, что на полу валяются довольно внушительные размеры штукатурки, рядом толпятся дети, с довольными лицами снимающие происходящее на телефон.

Директор школы № 160 Валерия Медведева сообщила корреспонденту VN.ru, что обвалился вовсе не потолок, а часть оконной панели вместе со штукатуркой, закрывающей оконный проем.

— У нас не потолок обвалился, а верхняя часть оконной панели, — говорит Валерия Анатольевна. — Как раз была перемена, и упавшая штукатурка задела двоих семиклассников. У одного незначительная ссадина, у второго небольшая шишка. Мною оповещены родители, дети тут же осмотрены школьным медиком. Показаний для вызова скорой помощи не было, этих ребят забрали родители под наблюдение. Вечером мы созванивались с родителями, дети чувствуют себя хорошо.

Окна в школе отремонтированы в 2012—2013 году, была произведена замена всех окон на пластиковые. Самому зданию школы 55 лет. Как пояснила директор, до этого неоднократно проводились ремонты, штукатурили на совесть, и этот толстый слой шубы в итоге и обвалился. Сверху она была закрыта пластиком, который в итоге и оказался на полу.

Напомним, в прошлом году Следственный комитет начал проверку после многократных сообщений об обрушении потолка в школе № 52 Октябрьского района. В школе был введен повышенный режим осторожности, учителям было предписано дважды в день проводить осмотр всех помещений. Несколькими месяцами ранее МЧС пришлось эвакуировать учеников из этой школы из-за замыкания проводки.

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