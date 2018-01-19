Штукатурка обвалилась в школе Новосибирска — у детей шишки

Медик их осмотрел, показаний для вызова скорой помощи не было.

Информация об обвалившемся потолке в школе № 160 появилась вечером 18 января в паблике «Инцидент-Новосибирск».

На фото видно, что на полу валяются довольно внушительные размеры штукатурки, рядом толпятся дети, с довольными лицами снимающие происходящее на телефон.

Директор школы № 160 Валерия Медведева сообщила корреспонденту VN.ru, что обвалился вовсе не потолок, а часть оконной панели вместе со штукатуркой, закрывающей оконный проем.

— У нас не потолок обвалился, а верхняя часть оконной панели, — говорит Валерия Анатольевна. — Как раз была перемена, и упавшая штукатурка задела двоих семиклассников. У одного незначительная ссадина, у второго небольшая шишка. Мною оповещены родители, дети тут же осмотрены школьным медиком. Показаний для вызова скорой помощи не было, этих ребят забрали родители под наблюдение. Вечером мы созванивались с родителями, дети чувствуют себя хорошо.

Окна в школе отремонтированы в 2012—2013 году, была произведена замена всех окон на пластиковые. Самому зданию школы 55 лет. Как пояснила директор, до этого неоднократно проводились ремонты, штукатурили на совесть, и этот толстый слой шубы в итоге и обвалился. Сверху она была закрыта пластиком, который в итоге и оказался на полу.