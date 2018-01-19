При нападении на школу в Бурятии пострадали пять человек, сообщил источник
По словам источника, один из нападавших получил ранения при атаке, еще двум злоумышленникам удалось сбежать.
По словам источника, один из нападавших получил ранения при атаке, еще двум злоумышленникам удалось сбежать.
КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. При атаке на школу в Бурятии пострадали пять человек, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству региона.
При этом один из нападавших получил ранения при атаке, еще двум злоумышленникам удалось скрыться.
По предварительным данным, три человека устроили нападение на школу, войдя в нее под видом учеников. Проникнув в учебное заведение, они надели маски, после чего открыли дверь в кабинет, где шел урок, бросили туда зажигательную смесь и начали наносить удары тем, кто выбегал из кабинета.
«Все они госпитализированы, им оказывается помощь», — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадали ученики седьмого класса.
Ранее в МЧС сообщили, что пожар был быстро потушен, от огня и дыма никто не пострадал, из школы эвакуированы около 500 человек.
СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подросток, подозреваемый в нападении на школу, задержан.
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