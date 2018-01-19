В Прикамье раскрыли убийство ножницами, которое было совершено 13 лет назад

Еще в апреле 2004 года в квартире одного из домов в Краснокамске было обнаружено тело 50-летнего хозяина квартиры с многочисленными колотыми ранами.

Уголовное дело по факту убийства долго не могли раскрыть. И вот наконец следователи арестовали подозреваемого.