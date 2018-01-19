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07:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье раскрыли убийство ножницами, которое было совершено 13 лет назад

Убийство совершил знакомый убитого у него в гостях.

Еще в апреле 2004 года в квартире одного из домов в Краснокамске было обнаружено тело 50-летнего хозяина квартиры с многочисленными колотыми ранами.

Уголовное дело по факту убийства долго не могли раскрыть. И вот наконец следователи арестовали подозреваемого.

— К уголовной ответственности привлечен знакомый погибшего мужчины, — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. — Следствием установлено, что в ходе конфликта после распития алкогольных напитков, находившийся в гостях житель города Краснокамска нанес хозяину квартиры множественные удары канцелярскими ножницами в шею. От полученных ранений мужчина скончался. Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

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