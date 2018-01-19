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18:31 (мск), источник: РИА Крым

В Феодосии мужчина упал в 4-метровый колодец

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. В Феодосии мужчина упал в люк теплотрассы, из «ловушки» его вызволяли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Источник: РИА "Новости"


Инцидент произошел накануне днем в районе улицы Челнокова. Самостоятельно выбраться из глубокого колодца мужчина не смог и на помощь пришли сотрудники «Крым-СПАС».

«По прибытии спасатели выяснили, что 58-летний мужчина из-за неосторожности оступился и упал в крытую бетонными плитами теплотрассу, глубиной четыре метра. В результате происшествия он получил травму ноги», — рассказали в МЧС.

С помощью альпинистского снаряжения и лестницы пострадавшего эвакуировали на поверхность и на носилках транспортировали к автомобилю «скорой».

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