В Феодосии мужчина упал в 4-метровый колодец
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. В Феодосии мужчина упал в люк теплотрассы, из «ловушки» его вызволяли спасатели. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. В Феодосии мужчина упал в люк теплотрассы, из «ловушки» его вызволяли спасатели. Об этом сообщили в
Инцидент произошел накануне днем в районе улицы Челнокова. Самостоятельно выбраться из глубокого колодца мужчина не смог и на помощь пришли сотрудники «Крым-СПАС».
«По прибытии спасатели выяснили, что 58-летний мужчина
С помощью альпинистского снаряжения и лестницы пострадавшего эвакуировали на поверхность и на носилках транспортировали к автомобилю «скорой».