В Феодосии мужчина упал в 4-метровый колодец

Источник: РИА "Новости"



Инцидент произошел накануне днем в районе улицы Челнокова. Самостоятельно выбраться из глубокого колодца мужчина не смог и на помощь пришли сотрудники «Крым-СПАС».

«По прибытии спасатели выяснили, что 58-летний мужчина из-за неосторожности оступился и упал в крытую бетонными плитами теплотрассу, глубиной четыре метра. В результате происшествия он получил травму ноги», — рассказали в МЧС.