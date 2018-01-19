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18:29 (мск), источник: РИА Крым

Джип вышел на «встречку»: в ГИБДД рассказали о массовом ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. В аварии на Керченской трассе столкнулись четыре автомобиля, в результате пострадали два человека. Подробности о массовой аварии РИА Новости Крым рассказали в республиканском управлении ГИБДД.

ДТП, которое буквально парализовало движение на трассе Симферополь-Керчь, произошло в пятницу в обед. По сообщениям очевидцев, столкнулись три автомобиля. Позже в ГИБДД уточнили, что участниками аварии стали четыре машины — Daewoo Matiz, ГАЗон NEXT, BMW X5 и Volvo.

«Автомобиль BMW X5, двигаясь из Симферополя в сторону Белогорска, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz. От удара Daewoo откинуло в сторону и он врезался в автомобиль Volvo с прицепом. После столкновения BMW X5 продолжил движение и столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗон NEXT», — рассказали в ГИБДД.

В аварии пострадали водитель и пассажир Daewoo Matiz. На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД, движение по трассе сильно затруднено. Пробка растянулась на несколько километров в оба направления.

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