Джип вышел на «встречку»: в ГИБДД рассказали о массовом ДТП в Крыму

ДТП, которое буквально парализовало движение на трассе Симферополь-Керчь, произошло в пятницу в обед. По сообщениям очевидцев, столкнулись три автомобиля. Позже в ГИБДД уточнили, что участниками аварии стали четыре машины — Daewoo Matiz, ГАЗон NEXT, BMW X5 и Volvo.

«Автомобиль BMW X5, двигаясь из Симферополя в сторону Белогорска, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz. От удара Daewoo откинуло в сторону и он врезался в автомобиль Volvo с прицепом. После столкновения BMW X5 продолжил движение и столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗон NEXT», — рассказали в ГИБДД.