Казахстанец оформил кредит на свою девушку и скрылся

Источник: Nur.kz

Житель города Степногорск подозревается в мошенничестве в отношении своей гражданской супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

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Вчера жительница Степногорска обратилась в полицию и сообщила, что в октябре 2017 года некто взял на ее имя кредит на 150 тысяч тенге. К моменту, когда девушка узнала про заем, она задолжала микрокредитной организации уже 358 тысяч, включая пеню 208 тысяч тенге. Выяснилось, что кредит был оформлен 30-летним гражданским мужем потерпевшей.

По предварительной версии полиции, злоумышленник воспользовался реквизитами документов и номером банковской карты сожительницы. Девушка узнала о долге в январе этого года, тогда же и скрылся мужчина. Потерпевшая ранее оформляла заем через онлайн, но кредит был выплачен ею полностью. А вот ее сожитель, как оказалось, уже был судим за имущественные преступления, включая мошенничество.