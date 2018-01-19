Фургон с иностранными гражданами задержали на уральской трассе

Фургон, заполненный иностранными гражданами, задержали на трассе в Челябинской области — Mercedes под управлением водителя без прав вез 15 мигрантов из Кыргызстана в Москву, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Автомобиль Mercedes с иностранными номерами сотрудники ДПС остановили на 40-м километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу. При осмотре транспортного средства, относящегося к категории С, выяснилось, что салон оборудован лежаками, на которых и под которыми находились люди — 15 иностранных граждан, в том числе трое детей от 2 до 5 лет. Все они при осмотре пытались скрыть свои лица одеждой и постельными принадлежностями», — рассказали в полиции.

При проверке водителя по базам ГИБДД установлено, что он лишен прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По данному факту возбуждено дело об административном нарушении, бесправнику грозит штраф до 30 тыс. рублей, либо арест до 15 суток, либо 200 часов обязательных работ. Кроме того, водитель привлечен к административной ответственности за переоборудование транспортного средства без соответствующего разрешения, нарушение правил перевозки пассажиров и детей и за отсутствие страхового полиса ОСАГО.

Автомобиль помещен на штрафную стоянку. Все пассажиры доставлены в территориальный отдел полиции для установления личности и законности их пребывания на территории Российской Федерации.