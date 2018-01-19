Карманники оставили сына Газманова без денег и паспорта во время шоппинга

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 13 января. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

По его словам, инцидент произошел в субботу, 13 января. «Неизвестный похитил паспорт и дорогостоящий кошелек с крупной суммой денег в долларах и евро на общую сумму более 357 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили, что к ним обратился 20-летний молодой человек, заявивший, что у него похищены паспорт и кошелек с деньгами и документами. «В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявил представитель ведомства.