Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
Директор школы Тубельского решил построить новый спорткомплекс
Назарбаев сообщил об идее Трампа, касающейся Донбасса и Минска
Принц Уильям обрился налысо
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
СМИ: живот беременной Миддлтон в спортивном костюме покорил Сеть
Свежа и молода: 58-летняя Вербицкая восхитила Сеть
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Иванка Трамп надела розовые легинсы с розочками за $200
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
12«За кулисами» Голливуда
2475-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
17:43 (мск), источник: РИА Новости

Медики рассказали о состоянии ребенка, получившего травму глаза в Перми

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Состояние ребенка, получившего травму глаза во время драки в пермской школе, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, куда на лечение был направлен пострадавший.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

«Проведена хирургическая реобработка глаза с целью полной герметизации проникающего ранения, анатомического восстановления глава для следующего этапа восстановления зрительных функций. Общее состояние ребенка удовлетворительное», — сказала главный врач института Марина Харлампиди, которую цитирует пресс-служба.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трагедии в Перми и Улан-Удэ: в России обсуждают влияние интернета на детей
Выброс хлора на заводе под Пермью не подтвердился
МВФ похвалил российские власти за быстрый выход из кризиса
Турки перебросили в Сирию комплекс РЭБ Koral
Определился победитель регулярного чемпионата КХЛ
ФОМ: Путину доверяет 78% опрошенных
Танкер, перевозивший в США газ из России, развернулся
Жириновский обвинил Грудинина в политическом мошенничестве
Пеле доставлен в больницу из-за истощения
Спорт
Спаллетти против «Ромы», Моуринью против пожирателя червей О наиболее интересных футбольных матчах предстоящих выходных
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Россияне купили в 2017 г более 1300 домов и квартир в Турции
«В хрущевках секса нет!»
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Почему нужно обнимать детей как можно чаще: 7 причин Современные ученые могут назвать минимум 7 медицинских причин, по которым вы должны прямо сейчас начать выполнять эти «нормативы» по отношению к своему ребенку
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь