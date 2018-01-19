Медики рассказали о состоянии ребенка, получившего травму глаза в Перми

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.