В Татарстане спасли деревню, затопленную бобрами
Работники предприятия «Чистый город» разрыли бобровую плотину, которая стала причиной подтопления в деревне Куяново в Мензелинском районе РТ, сообщает районная газета «Мензеля».
Работники предприятия «Чистый город» разрыли бобровую плотину, которая стала причиной подтопления в деревне Куяново в Мензелинском районе РТ, сообщает районная газета «Мензеля».
— Сначала работники нашли плотину, разрыли ее и вода пошла по своему руслу. Для того, чтобы река Брустанка весной не создавала проблемы, решили рыть канаву от места, где была плотина рядом с мелиоративным каналом и вновь соединить с руслом реки, — говорится в сообщении.
Напомним, как сообщалось ранее, затопленными оказались улицы, дворы, сараи и погреба, по одной из улиц можно было проехать только на лодке. Тогда начальник Мензелинского