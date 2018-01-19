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18:07 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане спасли деревню, затопленную бобрами

Работники предприятия «Чистый город» разрыли бобровую плотину, которая стала причиной подтопления в деревне Куяново в Мензелинском районе РТ, сообщает районная газета «Мензеля».

— Сначала работники нашли плотину, разрыли ее и вода пошла по своему руслу. Для того, чтобы река Брустанка весной не создавала проблемы, решили рыть канаву от места, где была плотина рядом с мелиоративным каналом и вновь соединить с руслом реки, — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщалось ранее, затопленными оказались улицы, дворы, сараи и погреба, по одной из улиц можно было проехать только на лодке. Тогда начальник Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона Валерий Губернаторов сообщил, что устранить разлив можно, разрушив плотину, но для этого необходимо получить разрешение госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

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