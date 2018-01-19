В Татарстане спасли деревню, затопленную бобрами

— Сначала работники нашли плотину, разрыли ее и вода пошла по своему руслу. Для того, чтобы река Брустанка весной не создавала проблемы, решили рыть канаву от места, где была плотина рядом с мелиоративным каналом и вновь соединить с руслом реки, — говорится в сообщении.