25 иностранцев незаконно прописал калининградец в своей квартире
25 иностранцев незаконно прописал калининградец в своей квартире. За это ему грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает
25 иностранцев незаконно прописал калининградец в своей квартире. За это ему грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает
Граждане одной из среднеазиатских республик, по документам, должны были жить в квартире на улице Горького, 25. В ней их прописал 34-летний хозяин помещения. Однако жить они там, очевидно, и не собирались.
«В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина”», — сообщили в УМВД.