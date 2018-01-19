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18:45 (мск), источник: АиФ Калининград

25 иностранцев незаконно прописал калининградец в своей квартире

25 иностранцев незаконно прописал калининградец в своей квартире. За это ему грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Граждане одной из среднеазиатских республик, по документам, должны были жить в квартире на улице Горького, 25. В ней их прописал 34-летний хозяин помещения. Однако жить они там, очевидно, и не собирались.

«В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина”», — сообщили в УМВД.

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