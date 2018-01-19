Прокуратура Киренского района проводит проверку по факту провала под лёд большегрузов

На Ми-8 В Киренский район отправляется очередная группа спасателей. С борта вертолёта место провала тяжёлой техники видно как на ладони.

Вот таким стал чистейший лёд Лены после чрезвычайного происшествия. Мутный и жёлтый от нефтепродуктов. Его вырезают, заодно готовят путь, по которому будут тащить из реки утонувшую технику.

Работают сутками, ночью в помощь спасателям — световая башня. ЧП на Лене возле деревни Кривая Лука случилось ещё 11 января. На незаконной, кстати, переправе.

— Здесь местные возили сено, на лошадях и «Буранах». Бензовоз пошёл, не зная дороги. Провалился. Второй кран шёл со стороны буровой, в сторону деревни. Не увидел, что полынья, провалился и прямо на цистерну лёг. Всеми тремя мостами, — говорит заместитель мэра Киренского района Александр Вициамов.

Достать «Уралы» оказалось не так-то просто, в понедельник здесь же провалился под лёд пришедший на помощь бульдозер. И в интернете стала популярной шутка: «В Иркутской области открыли первый в мире подводный автосалон».

В итоге тянут с берега, тросами, но не выдерживает сталь. И водолаз крепит канаты заново. К тому же неожиданное препятствие — под водой баржа, которая затонула лет 40 назад.