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17:55 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Замглавы района осужден за превышение полномочий на Дону

Заместитель главы администрации Советского района Ростовской области осужден за превышение полномочий, сообщает региональное следственное управление СКР.

Как установлено следствием и судом, в 2016 году чиновник подписал документы по итогам аукциона на приобретение жилья для детей-сирот, не проведя соответствующую экспертизу.

В результате сиротам были предоставлены не соответствующие требованиям СНиПов и нормативных правовых актов квартиры, жить в которых без предварительного ремонта нельзя.

Суд признал замглавы района виновным по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорил его к штрафу в размере 50 тыс. рублей.

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