Замглавы района осужден за превышение полномочий на Дону
Заместитель главы администрации Советского района Ростовской области осужден за превышение полномочий, сообщает региональное следственное управление СКР.
Заместитель главы администрации Советского района Ростовской области осужден за превышение полномочий, сообщает региональное следственное управление СКР.
Как установлено следствием и судом, в 2016 году чиновник подписал документы по итогам аукциона на приобретение жилья для
В результате сиротам были предоставлены не соответствующие требованиям СНиПов и нормативных правовых актов квартиры, жить в которых без предварительного ремонта нельзя.
Суд признал замглавы района виновным по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорил его к штрафу в размере 50 тыс. рублей.