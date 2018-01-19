Замглавы района осужден за превышение полномочий на Дону

Как установлено следствием и судом, в 2016 году чиновник подписал документы по итогам аукциона на приобретение жилья для детей-сирот, не проведя соответствующую экспертизу.

В результате сиротам были предоставлены не соответствующие требованиям СНиПов и нормативных правовых актов квартиры, жить в которых без предварительного ремонта нельзя.