ГИБДД устанавливает причины ДТП с четырьмя пострадавшими в Гвардейском районе
В пятницу рано утром в Гвардейском районе произошло серьезное
В пятницу рано утром в Гвардейском районе произошло серьезное
По предварительным данным, 30-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в дерево.
Четверо пассажиров получили различные травмы и были госпитализированы. Водитель пояснил полицейским, что его знакомый попросил мужчину перевезти рабочих из поселка Саранское в город Гвардейск.
По факту ДТП проводится проверка.