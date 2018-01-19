Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Макароны разрешили есть на ужин
Минкомсвязь заблокирует призывающие к резне в школах группы в соцсетях
Собчак обратилась к Кадырову с требованием
Принц Уильям обрился налысо
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
СМИ: живот беременной Миддлтон в спортивном костюме покорил Сеть
Свежа и молода: 58-летняя Вербицкая восхитила Сеть
Принц Уильям обрился налысо
Модель в хиджабе стала лицом средства для волос
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
12«За кулисами» Голливуда
2475-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
18:23 (мск), источник: Вести - Калининград

ГИБДД устанавливает причины ДТП с четырьмя пострадавшими в Гвардейском районе

В пятницу рано утром в Гвардейском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 30-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в дерево.

Четверо пассажиров получили различные травмы и были госпитализированы. Водитель пояснил полицейским, что его знакомый попросил мужчину перевезти рабочих из поселка Саранское в город Гвардейск.

По факту ДТП проводится проверка.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мать пыталась продать девственность 13-летней дочери за полтора миллиона
Пьяный мужчина разбил три машины,занимаясь сексом за рулем
МВФ похвалил российские власти за быстрый выход из кризиса
Турки перебросили в Сирию комплекс РЭБ Koral
Определился победитель регулярного чемпионата КХЛ
ФОМ: Путину доверяет 78% опрошенных
Танкер, перевозивший в США газ из России, развернулся
Жириновский обвинил Грудинина в политическом мошенничестве
Пеле доставлен в больницу из-за истощения
Спорт
Спаллетти против «Ромы», Моуринью против пожирателя червей О наиболее интересных футбольных матчах предстоящих выходных
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Россияне купили в 2017 г более 1300 домов и квартир в Турции
«В хрущевках секса нет!»
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Почему нужно обнимать детей как можно чаще: 7 причин Современные ученые могут назвать минимум 7 медицинских причин, по которым вы должны прямо сейчас начать выполнять эти «нормативы» по отношению к своему ребенку
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь