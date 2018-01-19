ГИБДД устанавливает причины ДТП с четырьмя пострадавшими в Гвардейском районе

По предварительным данным, 30-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в дерево.

Четверо пассажиров получили различные травмы и были госпитализированы. Водитель пояснил полицейским, что его знакомый попросил мужчину перевезти рабочих из поселка Саранское в город Гвардейск.