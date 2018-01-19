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18:12 (мск), источник: РИА Новости

В воронежской больнице, где умер пациент, обнаружили нарушения закона

В воронежской больнице, в которой, по сообщениям СМИ, пациент мог умереть из-за отравления лекарством из капельницы, обнаружены нарушения законодательства, проводится проверка, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Источник: РИА Новости

В сообщении отмечается, что 22 декабря 2017 года территориальным органом Росздравнадзора по Воронежской области начата внеплановая выездная проверка БУЗ ВО «Новоусманская РБ» по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентам (шесть человек почувствовали недомогание после процедуры капельницы), 17 января 2018 года один из них скончался.

«В результате надзорных мероприятий установлено, что умерший пациент с 1 декабря 2017 года находился на плановом лечении в Орловской участковой больнице БУЗ ВО “Новоусманская РБ”. 8 декабря 2017 года после внутривенных вливаний лекарственных препаратов состояние здоровья мужчины ухудшилось (появилась общая слабость, тошнота), в связи с чем в тот же день он был переведен в реанимационное отделение БУЗ ВО ВОКБ № 1. Аналогичные, но менее выраженные реакции возникли ещё у пятерых пациентов данного учреждения. В связи с этим лекарственное средство, введенное пострадавшим (натрия хлорид раствор для инфузий)… было отдано на экспертизу», — говорится в сообщении.

Территориальный орган надзорного ведомства 14 декабря 2017 года приостановил на территории региона обращение данного лекарства из-за его несоответствия по показателю «Упаковка».

«Образцы лекарственного средства направлены в ФГБУ “ИМЦЭУАОСМП” Росздравнадзора (Московская лаборатория) для проведения экспертизы качества, которая еще продолжается. В ходе выездной проверки Росздравнадзором выявлены в больнице следующие нарушения законодательства: осуществление безлицензионной деятельности, отсутствие необходимого оборудования в терапевтическом отделении, использование незарегистрированного медицинского изделия», — добавили в ведомстве.

Контрольно-надзорные мероприятия в больнице продлятся до 5 февраля, после чего в отношении БУЗ ВО «Новоусманская РБ» будут приняты меры административного реагирования.

В середине декабря сообщалось, что СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как шести пациентам Орловской участковой больницы в Воронежской области стало плохо из-за, предположительно, медицинских препаратов. Как показала доследственная проверка, одного из них, мужчину, сперва перевели в реанимационное отделение районной больницы, откуда на следующий день в бессознательном состоянии он был доставлен реанимацию областной больницы с признаками почечной и печеночной недостаточности.

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