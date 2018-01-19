19 января, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Толочинском районе микроавтобус врезался в фуру: тяжелые травмы получила 26-летняя девушка. О подробностях аварии корреспонденту БЕЛТА рассказала инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Ирина Стрельцова.

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ДТП произошло сегодня около 8 часов утра на 546-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница России. У большегрузного «Мерседеса», который двигался в сторону Минска, лопнуло колесо. Водитель был вынужден экстренно остановиться на обочине. В этот момент в фуру врезался микроавтобус «Мерседес», водитель которого отвлекся на разговор по мобильному телефону и не смог вовремя среагировать на изменившуюся дорожную ситуацию.