В Толочинском районе микроавтобус врезался в фуру
ДТП произошло на 546-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница России. У большегрузного «Мерседеса», который двигался в сторону Минска, лопнуло колесо.
ДТП произошло на 546-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница России. У большегрузного «Мерседеса», который двигался в сторону Минска, лопнуло колесо.
19 января, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Толочинском районе микроавтобус врезался в фуру: тяжелые травмы получила 26-летняя девушка. О подробностях аварии корреспонденту БЕЛТА рассказала инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Ирина Стрельцова.
ДТП произошло сегодня около 8 часов утра на 546-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница России. У большегрузного «Мерседеса», который двигался в сторону Минска, лопнуло колесо. Водитель был вынужден экстренно остановиться на обочине. В этот момент в фуру врезался микроавтобус «Мерседес», водитель которого отвлекся на разговор по мобильному телефону и не смог вовремя среагировать на изменившуюся дорожную ситуацию.
В результате аварии пострадали трое пассажиров микроавтобуса. Тяжелые травмы получила девушка 1992 года рождения, она находится в реанимации Толочинской районной больницы. В это же учреждение доставлены двое молодых мужчин с травмами различной степени тяжести. Водители не пострадали. Микроавтобусом управлял житель Борисова 1987 года рождения, его пассажиры — случайные попутчики, которых он нашел в интернете.