В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды несколько тысяч жителей

Ранее сообщалось, что в пятницу в результате утечки на чугунном водоводе диаметром 400 миллиметров в районе дома № 21а по улице Хользунова без воды остался 21 многоквартирный жилой дом, в которых проживают несколько тысяч человек, а также детский сад. Аварию планировалось устранить к концу рабочего дня.
«Бригады аварийно-восстановительных работ ООО “РВК-Воронеж” устранили повреждение на чугунном трубопроводе в Коминтерновском районе», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы предприятия, в работах были задействованы четыре единицы спецтехники и 10 сотрудников «Водоканала».