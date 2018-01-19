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18:18 (мск), источник: РИА Новости

В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды несколько тысяч жителей

Специалисты «Водоканала» устранили аварию на водопроводе, которая оставила без воды несколько тысяч жителей 19 многоквартирных домов и детский сад в Коминтерновском районе Воронежа, сообщает «Росводоканал-Воронеж».

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в пятницу в результате утечки на чугунном водоводе диаметром 400 миллиметров в районе дома № 21а по улице Хользунова без воды остался 21 многоквартирный жилой дом, в которых проживают несколько тысяч человек, а также детский сад. Аварию планировалось устранить к концу рабочего дня.

«Бригады аварийно-восстановительных работ ООО “РВК-Воронеж” устранили повреждение на чугунном трубопроводе в Коминтерновском районе», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы предприятия, в работах были задействованы четыре единицы спецтехники и 10 сотрудников «Водоканала».

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