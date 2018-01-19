В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды несколько тысяч жителей

Ранее сообщалось, что в пятницу в результате утечки на чугунном водоводе диаметром 400 миллиметров в районе дома № 21а по улице Хользунова без воды остался 21 многоквартирный жилой дом, в которых проживают несколько тысяч человек, а также детский сад. Аварию планировалось устранить к концу рабочего дня.