В Одессе при перестрелке двое человек погибли, четверо пострадали

«Во время операции задержания злоумышленник, которого полиция разыскивала за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), оказал сопротивление и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия. Чтобы пресечь противоправные действия злоумышленника, работники полиции применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего правонарушитель был ликвидирован, — отметили в полиции.