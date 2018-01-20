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00:04 (мск), источник: БЕЛТА

В Одессе при перестрелке двое человек погибли, четверо пострадали

Чтобы пресечь противоправные действия злоумышленника, работники полиции применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего правонарушитель был ликвидирован.

19 января, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. В Одессе при перестрелке двое человек погибли, четверо пострадали, сообщает отдел коммуникаций Одесского главка Национальной полиции Украины.

«Во время операции задержания злоумышленник, которого полиция разыскивала за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), оказал сопротивление и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия. Чтобы пресечь противоправные действия злоумышленника, работники полиции применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего правонарушитель был ликвидирован, — отметили в полиции.

По предварительным данным, в результате стрельбы получили ранения трое правоохранителей и случайный очевидец события. Еще один мужчина убит.

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